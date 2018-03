18. März 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Fantastisches Reich

Kinder entführen musikalisch in die Welt der Märchen

In eine "Zauberhafte Märchenwelt" laden die Kinder der Elementarkurse der Musikschule Neubiberg an diesem Dienstag, 20. März, ein. Der schlafende Däumling, das träumende Schneewittchen mit den sieben Zwergen und auch Dornröschen werden dann in der Aula der Realschule an der Buchenstraße 4 in Neubiberg erwartet, während der musikalische Nachwuchs sein Publikum singend und musizierend in ein fantastisches Reich entführt. Dabei kann es durchaus von Vorteil sein, wenn sich die Zuschauer in der Welt der Märchen ein bisschen auskennen, um schließlich zu raten, um welche Geschichten es sich dreht. Die Vorstellung unter Leitung von Katharina Ludwig beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.