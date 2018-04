8. April 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Fantastisches

In Neubiberg haben Kinder ab sechs Jahren die Gelegenheit, ihre Fantasie lebendig werden zu lassen: in der Kunstwerkstatt der Grundschulaula

Das Unsichtbare sichtbar werden lassen - im Traum und in der Fantasie gelingt das mit Leichtigkeit. Dali, Miro und Max Ernst haben das Surreale einst zum künstlerischen Prinzip erhoben. Gelegenheit dazu haben Kinder von sechs Jahren an diesen Freitag, 13. April, in der Kunstwerkstatt in der Aula der Grundschule, Rathausplatz 9, in Neubiberg. Unter der Überschrift "Traum und Fantasie" können sie von 15 bis 17 Uhr allerlei Fantastisches Wirklichkeit werden lassen. Anmeldungen werden bis zum 10. April in der Bibliothek, ☎ 600 12-70, entgegengenommen.