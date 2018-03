25. März 2018, 21:58 Uhr Kulturtipp Experimentieren

Die Arbeiten der "Neuen Gruppe Pinto" sind im Unterhachinger Kubiz zu sehen

Von Stefanie Schwetz

Unterhaching - Es ist nicht so, dass Künstler ihr kreatives Dasein in Einsamkeit fristen müssen. Im Gegenteil: Ein lebendiger Austausch unter Gleichgesinnten kann durchaus sehr fruchtbar sein. Das haben sich wohl auch die drei Mitglieder der "Neuen Gruppe Pinto" gedacht, als sie im Jahr 2017 erstmals zusammenkamen, um sich im lebendigen Miteinander neue künstlerische Spielräume zu erobern. Immerhin haben Christel U. Kroll, Eva M. Merz und Klaus Smieskol, was die Malerei, die Bildhauerei und auch die Kunst des Holzschnittes angeht, jeder für sich Erfahrungen zwischen zehn und 37 Jahren vorzuweisen. Was die drei verbindet, ist die Freude am Experimentieren sowie an gewagten farblichen Kompositionen: Zum Beispiel, wenn sie alten, abgenutzten Jutesäcken mit leuchtenden Farben neues Leben einhauchen. Zu sehen ist all das derzeit in der Ausstellung "Alte Säcke in frischen Farben", die noch bis zum 29. März im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching läuft. Daneben stellt die Künstlerin Elfriede Hummel einige bildhauerische Objekte aus.

In der ersten Woche der Osterferien ist diese Gemeinschaftsschau noch, von diesem Montag bis zum Gründonnerstag, jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zu besichtigen.