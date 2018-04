6. April 2018, 22:01 Uhr Kulturtipp Die Vergangenheit entdecken

Das Feringa Sach Museum präsentiert am Sonntag "Häusliche Handarbeiten"

Langeweile in den Osterferien? Warum nicht einfach eine kleine Reise in die Vergangenheit mit den Großeltern unternehmen und das Feringa Sach Museum an diesem Sonntag, von 14 bis 18 Uhr, in Unterföhring, Bahnhofstraße 12, erkunden. Der Nachmittag soll zu gemeinsamen Erlebnissen von Jung und Alt anregen, beim Entdecken und Betrachten von Dingen aus der Vergangenheit oder bei gemeinsamen Mitmachaktionen Freude bereiten. Die Ausstellung "Häusliche Handarbeiten mit Nadel und Faden" kann ebenfalls an diesem Sonntag letztmalig betrachtet werden.