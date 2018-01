9. Januar 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Alles Marketing









Kabarettist Philipp Weber macht seinem Ärger über plumpe Marketingstrategien Luft

Warum häufen Menschen nur so viele Dinge an, die sie nicht brauchen und die sie oft genug eigentlich gar nicht mögen? Lassen sich Weltanschauung, Lebensstile und Diäten aufschwatzen. Alles eine Frage des Marketings weiß der Kabarettist Philipp Weber und gesteht, sich selbst auch allerhand andrehen zu lassen. "Viele Produkte ärgern mich schon, da habe ich noch nicht einmal bezahlt". In seinem Programm "Weber N°5: Ich liebe Ihn!" macht er seinem Ärger darüber Luft. An diesem Donnerstag, 11. Januar, 20 Uhr, tritt Philipp Weber damit im Gleis 1, Hollerner Weg 1, in Unterschleißheim auf. Karten gibt es im Ticket Shop, Rathausplatz 1, ☎ 310 09-200, oder bei München Ticket.