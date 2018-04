13. April 2018, 22:07 Uhr Kreistag Scholler führt FDP-Fraktion

Liberale ordnen sich nach Thalhammer-Wechsel zur CSU neu

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der Gräfelfinger Kreisrat Jörg Scholler, 71, rückt nach dem Übertritt von Tobias Thalhammer zur CSU künftig an die Spitze der FDP-Kreistagsfraktion. "Es wird wohl wieder auf mich hinauslaufen", sagte Scholler am Freitag der SZ. "Ich war ja schon bis 2014 Fraktionssprecher." Den spektakulären und überraschenden Wechsel des Neubibergers Thalhammer, der im Juli 2017 von seiner Partei zum Direktkandidaten für den Stimmkreis München-Land Süd bei der Landtagswahl im Oktober gewählt worden war, wollte Scholler nicht weiter kommentieren: "Das ist erledigt. Wir sehen das ganz gelassen."

Wir, das ist die auf drei Kreisräte zusammengeschrumpfte Fraktion der Liberalen im Kreistag, der neben Scholler weiterhin der Hohenbrunner Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz sowie die Kirchheimerin Sandra Wagner angehören. Trotz des Verlustes eines Mandats bleibt der FDP der Fraktionsstatus erhalten - die Liberalen werden weiterhin in den relevanten Ausschüssen für Finanzen, Bauen und Schulen, Energie und Landwirtschaft, Mobilität sowie im mächtigen Kreisausschuss vertreten sein. "Das bedeutet für uns drei mehr Aufwand, aber wir müssen eben etwas enger zusammenrücken", sagt Scholler, der dem Kreistag seit 1984 angehört. An diesem Wochenende, sagt Scholler, wird die Fraktion beraten, wer anstelle Thalhammers in welchem Ausschuss vertreten sein soll. An den Mehrheitsverhältnissen im Kreistag ändert sich nur marginal etwas: Denn auch mit dem sehr wahrscheinlichen Eintritt Thalhammers in die CSU-Fraktion ist diese weit von der absoluten Mehrheit entfernt: Sie stellt künftig 30 der 70 Kreisräte; mit der Stimme von Landrat Christoph Göbel kommen die Christsozialen auf 31 Mandate. Zweitstärkste Kraft sind die Sozialdemokraten (16 Sitze).

Vollkommen offen ist, wer Thalhammers Platz als Direktkandidat für den Stimmkreis München-Land Süd nachfolgen wird und welchen Platz der Kandidat oder die Kandidatin auf der Oberbayern-Liste einnehmen könnte. Die Aufstellungsversammlung für einen neuen Kandidaten werde in den kommenden Tagen vorbereitet, sagt Kreis-Chef Ralph Peter Rauchfuss.