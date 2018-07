6. Juli 2018, 22:07 Uhr Kreisjugendring Was die junge Generation bewegt

Wie zufrieden sind Jugendliche mit den Freizeitangeboten im Landkreis und mit dem öffentlichen Nahverkehr? Wie schätzen sie ihre Chancen auf Teilhabe an der Politik auf kommunaler Ebene ein? Diese und andere Fragen sollen in einer groß angelegten Jugendbefragung im kommenden Jahr beantwortet werden. Im Landkreis München leben 70 000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 26 Jahren. Ziel des Kreisjugendrings München-Land (KJR) ist, die Hälfte dieser Jugendlichen mit der Befragung zu erreichen. Herausfinden möchte der KJR, welche Zukunftsperspektiven Jugendliche für sich sehen, welche Ängste sie belasten und wie sie mit dem Leistungsdruck zurecht kommen. Dazu arbeitet der KJR derzeit an einem Fragenkatalog mit etwa 20 Fragen. Im September soll in Workshops mit Jugendlichen und Mitarbeitern der Jugendhilfe ermittelt werden, was die drängenden Fragen der jungen Menschen sind. Die Befragung soll im Februar starten. Erste Ergebnisse werden Ende April 2019 erwartet.