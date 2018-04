13. April 2018, 22:07 Uhr Kreis und quer Zeit zum Umsatteln

Ein Gelber wird schwarz und Ayinger ist ein Craft Beer? So eine sonderbare Woche

Kolumne von Lars Brunckhorst

Die Welt, davon sind wir an dieser Stelle ja schon länger überzeugt, wird immer sonderbarer: In Bremen etwa, so war jüngst zu lesen, schauen Postboten neuerdings bei alten, alleinstehenden Leuten nach dem Rechten. Seit die Briefzusteller kaum noch Briefe zuzustellen haben, weil alle Welt nur noch mailt, simst oder whatsappt, sucht die Post neue Aufgaben für sie. Wenn der Postbote also künftig zweimal klingelt, dann nicht, weil er ein Einschreiben hat, sondern weil er wissen will, ob man gut geschlafen hat und ob er mal eben beim Anziehen der Stützstrümpfe helfen soll.

Sonderbar auch, was ein Kollege erzählte, als er aus dem Osterurlaub zurückkehrte. In Korea hatte er in einem Hinterhoflokal tatsächlich einen Kühlschrank voller Bierflaschen der Brauerei Aying entdeckt. Den hierzulande eher als traditionell geltenden Gerstensaft pries der Wirt dort ganz trendy als Craft Beer an. Sonderbar, weil unerwartet, reagierte auch Kirchheims Kulturreferentin, die den Bau eines Bürgersaals für nicht notwendig hält. Gemeinhin ruft jeder, egal ob er sich für Kultur oder Sport oder sonst was engagiert, immer nach mehr Platz. Laut Katharina Ruf indes reichen die vorhandenen Veranstaltungsräume für das Kulturprogramm völlig aus.

In die Kategorie Sonderbares fallen auch sogenannte Mieträder. Es ist erst wenige Tage her, dass die Firma Obike ankündigte, von ihren 7000 Leihrädern, die sie über München verteilt hat, 6000 abzuziehen. Grund ist die offenkundige Aggression, die die wespenfarbigen Billigräder aus Shanghai bei vielen Menschen in der Stadt freigesetzt haben. Zeitgleich ist wiederum aus Garching zu hören, dass sich dort der Start der ersten Mieträder verzögert, weil die Räder nicht rechtzeitig geliefert werden. Woher diese kommen? Ebenfalls aus China. Aber die sind nicht gelb-schwarz, sondern silber-blau und laufen daher nicht Gefahr, Opfer von Fremdenfeindlichkeit zu werden.

Am sonderbarsten aber war diese Woche zweifelsohne der Wechsel des FDP-Barden Tobias Thalhammer zur CSU. Knuddelschnubbel-Toby war offenkundig über den Umstand, dass ihn seine bisherigen Parteifreunde keineswegs unwiderstehlich finden, wie es in einem Lied von ihm heißt, und bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl nach hinten durchreichten, so beleidigt, dass er bei der CSU vorsang. Nachdem man ihm dort jedoch ebenfalls keine sichere Landtagskandidatur anbieten kann und auch seine neuen Parteifreunde im Landkreis nicht recht wissen, was sie mit dem Schlagersänger anfangen sollen, sollte Thalhammer besser mal über eine - Philipp Rösler lässt grüßen - Anschlussbeschäftigung nachdenken. Womit wir wieder bei den Bremer Postboten wären: Wie wäre es, er schnappt sich eines von den - wie passend! - gelb-schwarzen Obikes und dreht damit seine Runden zu alleinstehenden Senioren, denen er an der Haustür was über Sehnsucht nach Schlesien vorsingt? Undenkbar ist das nicht. Wie gesagt: Die Welt ist sonderbar.