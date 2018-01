4. Januar 2018, 22:08 Uhr Kreis und quer In der Schwebe









Feedback

Noch weiß unser Autor nicht, was er von 2018 erwarten darf. Vielleicht wird Markus Söder doch nicht Ministerpräsident?

Kolumne von Lars Brunckhorst

Das neue Jahr ist noch ein klein wenig unentschlossen. Erst milde, dann stürmisch, gestern noch eitel Sonnenschein, heute nah am Wasser gebaut steht es - allein wettermäßig - wie eine launische Diva in der Garderobe, betrachtet im Spiegel missmutig seine Augenringe, die von der Silvesternacht zeugen, und den Hüftspeck, der von Weihnachten geblieben ist, und kann sich nicht recht entscheiden, welchen Fummel es aus dem Schrank holen soll. Was Leichtes und Knappes oder was Dickes und Wärmendes? Auch sonst verharrt 2018 noch im Vagen, lässt sich nicht einschätzen, was es vor hat und was es anlegen wird: Was Elegantes oder was Lässiges, was Gediegenes oder Frivoles? 2017, die dahingeschiedene Schwester, hatte ja kräftig aufgetragen: Brexit, Trump, Erdogan, Kim Jong-un - die bizarr-groteske Reihung ist, seit auch der letzte Jahresrückblick versendet ist, genug rauf und runter dekliniert worden.

Da ist man kein Spaßverderber, wenn man sich für 2018 weniger Schrilles wünscht. Also möge das neue Jahr noch getrost den Morgenmantel anbehalten und sich träge auf die Couch fläzen, ehe am Sonntag die Koalitionssondierer in Berlin wieder loslegen und der ganz normale Wahnsinn seinen Lauf nimmt. Wir holen uns gerne ebenfalls die Jogginghose aus dem Schrank und legen uns die nächsten beiden Tage dazu, solange das neue Jahr noch einmal fünf gerade sein lässt und sich die Trumps und Kims dieser Welt damit begnügen, über die Größe ihrer Atomwaffenknöpfe zu streiten.

Das ist ja das Schöne an der ersten Woche des Jahres: dass das Leben noch ein wenig still steht. Die eigentliche stade Zeit - sie liegt nicht vor Weihnachten und auch nicht an den Feiertagen selbst, sondern zwischen Neujahr und Heiligdreikönig, wenn die Straßen und S-Bahnen leer sind, die meisten Kollegen noch nicht im Büro und die Tage etwas behäbig dahin fließen. In dieser kleinen Zeitspanne hängt das Weltgeschehen in der Schwebe. Das junge Jahr ist dann wie ein großes Überraschungsei, in das sich sämtliche Erwartungen und Hoffnungen hinein wünschen lassen. Spätestens Ende Januar hat die Projektionsfläche erste Sprünge und es stellt sich heraus: 2018 ist auch nur ein Jahr wie viele andere.

Nutzen wir deshalb die Gelegenheit, um mal eine etwas andere Prognose für die nächsten 360 Tage zu wagen: In der fahren die S-Bahnen alle pünktlich, stehen wir seltener im Stau, gibt es für jedes Kind einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz, sinken die Mieten und Immobilienpreise auf bezahlbares Niveau und wird Markus Söder doch nicht Ministerpräsident. Illusorisch? Sicher. Aber nicht mehr als unsere jedes Jahr aufs Neue gefassten guten Vorsätze, heuer bestimmt weniger zu trinken und dafür mehr Sport zu treiben, weniger zu arbeiten und stattdessen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Am Ende bleiben wir dann doch bei unseren Gewohnheiten und schlüpfen am liebsten in unseren ausgeleierten alten Pulli.