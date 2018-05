4. Mai 2018, 21:49 Uhr Konzert Zeitreise durch die Welt der Schlager

IsmaningDisco, Funk, New Wave, Punk und natürlich der immerwährende Schlager - das sind die musikalischen Säulen der Unterhaltungsmusik der Siebzigerjahre. Die Musiker Julia von Miller, Anatol Regnier und Frederic Hollay haben sich nun auf eine Zeitreise durch dieses Jahrzehnt begeben, in dem es auch immer ums Ausprobieren ging. "Let it be" heißt die Konzert-Idee, die daraus entstanden ist. Wie schon in dem Vorgängerprogramm der drei Musiker "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein", das die Jahre 1929 bis 1969 beleuchtet, steht auch hier der Schlager im Mittelpunkt. Für von Miller, Regnier und Hollay verbergen sich in all den scheinbar so banalen Liedern nämlich Geschichten über das Leben und eine Zeit, die zwischen Kitsch und Tragik zu verorten ist. An diesem Sonntag 6. Mai, ist die Schlagerauswahl "Let it be" auf Initiative der VHS Nord im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning zu hören. Die Sonntagsmatinée beginnt um 11 Uhr.