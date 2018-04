6. April 2018, 22:01 Uhr Konzert Musikalische Leidenschaft

Das Bruckner Akademie Orchester tritt in Unterhaching auf. Das geplante Konzert in Unterschleißheim dagegen entfällt

Unterhaching/ Unterschleißheim - Seit 1992 treffen sie sich einmal im Jahr, um gemeinsam zu musizieren, Junge und Alte, Streicher und Bläser, Laien, Musikstudenten und Berufsmusiker. Das Bruckner Akademie Orchester steht jedem offen, der nur genug musikalische Leidenschaft mitbringt und die Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln. Nun hat sich das bunt zusammengewürfelte Ensemble zu seiner 26. Osterakademie getroffen und Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ludwig van Beethoven und erstmals auch von Gustav Mahler erarbeitet. Unter Leitung des Dirigenten Jordi Mora tritt das Orchester mit seinem aktuellen Programm an diesem Sonntag, 8. April, von 19 Uhr an im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching auf. Karten gibt es unter ☎ 665 55-316 oder bei Reservix. Begleitet werden die Musiker dabei von der Pianistin Ottavia Maria Maceratini und der Sopranistin Mireia Pintó. Das für Samstag, 7. April, im Bürgerhaus Unterschleißheim geplante Konzert dagegen entfällt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit für die Aufführung am Montag, 9. April, 20 Uhr, im Münchner Herkulessaal, Residenzstraße 1.