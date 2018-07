9. Juli 2018, 22:04 Uhr Konzert Musik für Kinder

"Mozart auf Reisen" erzählt wie die Familie Mozart mit ihren beiden Kindern Wolferl und Nannerl durch die Lande reiste

Man muss es sich wie eine Tournée vorstellen. Von 1762 bis 1766 reiste die Familie Mozart mit ihren beiden Kindern Wolferl und Nannerl, die für musikalisches Aufsehen sorgten, durch die Lande. Nachempfunden wird das in dem Konzert "Mozart auf Reisen", das an diesem Freitag, 13. Juli, 17 Uhr, für Kinder von sechs Jahren an im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching gegeben wird. Dabei musizieren unter Leitung von Heinrich Klug Mitglieder der Münchner Philharmoniker gemeinsam mit Preisträgern von "Jugend musiziert" zu einem Marionettenspiel der "Puppet-Players". Karten gibt es unter ☎ 66 55 53 16.