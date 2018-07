8. Juli 2018, 21:56 Uhr Konzert Mate-Tee und explosive Rhythmen

Der Ausnahmegitarrist Yamandu Costa begeistert in Ottobrunn das Publikum

Von Julian Carlos Betz, Ottobrunn

Ein wenig näher am Publikum als üblich sitzt der jung wirkende Musiker auf der Bühne, das Mikrofon dicht an die Gitarre gerückt. Im Laufe des Abends im großen Saal des Wolf-Ferrari-Hauses in Ottobrunn wird auch deutlich werden, warum: Yamandu Costa ist ein Verführer, der sich nicht nur technisch in das Spiel vertieft und das Publikum daran teilhaben lässt, sondern es direkt ansprechen, über sein Instrument kommunizieren, Antworten beim Zuhörer erzeugen möchte.

Das ganze Programm des brasilianischen Musikers und Komponisten, der an diesem Abend auf seiner bevorzugten siebensaitigen Gitarre mit breitem Hals spielt, präsentiert er in einem Guss. Nur kurze Pausen mit kleinen Anekdoten oder Hilfen zur Erklärung unterteilen das flirrende, schwindelerregende Spektakel zwischen Geschwindigkeit und Versenkung, Unrast und Ruhe, Leichtigkeit und bombastischer Entgrenzung.

Die Improvisation, wie sie in der Stilrichtung des heute in Europa eher unbekannten Choro beispielsweise üblich sind, leitet ihn dabei in Form variierender Melodik und überraschenden Wendungen immer wieder von einer Passage zur nächsten. Auch Tango- und Samba-Rhythmen scheinen durch das vielfältige Repertoire des virtuosen Verführers mit der Gitarre hindurch, die er mit beinah humoristischen, kokettierenden Einschüben aufhebt und leichter macht.

Überhaupt zeigt Costa, der bereits mit sieben Jahren an der Gitarre unterrichtet wurde und auch mit Größen wie Antonio Carlos Jobim bekannt wurde, einen Hang zum Witz und zur Ironie. "It's good to play something hot", sagt er zwischendurch, als er einen Schluck aus der mitgebrachten Kalebasse nimmt, darin der anregende Mate-Tee, der in mehreren südamerikanischen Ländern weit verbreitet ist. Gemeint ist damit natürlich das stellenweise bis zur Unüberschaubarkeit geratende Abwechseln verschiedener Rhythmen und Klänge, die der 38-Jährige schonungslos sich überlagern und miteinander interagieren lässt. Elegische Klänge verdichten sich plötzlich zu einem dramatischen Strang und die flinke Hand schlägt wild über die strapazierten Saiten hinweg. Auch ein "Lullaby", ein Schlaflied für seinen Sohn Benício spielt er an diesem Abend, währenddessen ein Junge im Publikum tatsächlich einschläft. Er selbst hatte es angeboten: "You can have a little sleep, if you want."

Im weiteren Verlauf wird es durchaus auch experimenteller, der vorangegangene, spritzige Sound, der mal an US-amerikanischen Swing aus den Dreißigerjahren erinnert und mal betörende Vorstellungen von Sandstränden und Sonnenuntergängen hervorruft, bricht auf und wird von hektischem Klopfen auf den Korpus der Gitarre rhythmisch untermauert. Scharfe Pfiffe und lang gezogene, gesungene Töne bereichern das umfassende Spiel, mystisch-rätselhafte Eindrücke, die Assoziationen an alte Monumentalbauten aus der präkolumbischen Zeit in Peru wecken, umschmeicheln das geneigte Ohr. In den anspruchsvollsten Passagen halten schnelle Glissandi das musikalische Empfinden bei der Stange, wenn es einmal durch die nur schwer unterscheidbaren Akkorde in den ausufernden Klangkaskaden verloren gehen sollte.

Costa, dem die Erschöpfung am Ende des spannungsgeladenen Abends anzusehen ist, spielt noch eine Zugabe, die man ihm als empathischer Mensch gar nicht mehr abverlangen will. Zum Dank werden dem brasilianischen Gast lang anhaltender Applaus und Bravo-Rufe zuteil. Eine lange Rose von den Kreusch-Brüdern Cornelius Claudio und Johannes Tonio, die auch hier wieder als künstlerische Leiter tätig waren, lässt er schließlich mit einem halb schelmischen, halb erwartungsvollen Blick senkrecht in der Gitarre verschwinden, aus der sie nun rot und verführerisch heraussteht. Gemeinsam verlassen sie die Bühne, der Gitarrenkünstler, die Gitarre und die Rose.