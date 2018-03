12. März 2018, 22:02 Uhr Kommentar Warten auf den Söder-Effekt

Die CSU hat bei zwei Bürgermeisterwahlen im Landkreis nur um die zwanzig Prozent geholt. Das sollte ihr zu denken geben

Von Lars Brunckhorst

Über die CSU hieß es ja früher gerne, diese könne zu Wahlen auch einen Besenstiel aufstellen und gewinne trotzdem. Dieses Vorurteil ist nicht nur schon länger überholt, es ist auch eine Gemeinheit gegenüber Felix Maiwald. Der Berufsmusiker aus Baierbrunn hat als CSU-Kandidat in einem Wahlkampf, der von vornherein als entschieden galt, mit viel Engagement und visionären Ideen wacker für seine Partei gekämpft. Dass am Sonntag trotzdem nur 18,7 Prozent der Stimmen für ihn heraussprangen, dürfte für ihn und die CSU umso bitterer sein. Das gilt auch für Eduard Boger, der eine Woche zuvor mit kaum besseren 25,2 Prozent in Putzbrunn chancenlos blieb und ebenfalls wenig mit einem Besen gemein hat.

18,7 und 25,2 Prozent - beides ist weit von der 40-plus-x-Zielmarke entfernt, welche sich die CSU nach der für sie desaströs verlaufenen Bundestagswahl für die Landtagswahl im Oktober gesetzt hat. Von einem Wiedererstarken, das sich die Partei durch den Wechsel von Horst Seehofer zu Markus Söder erhofft hat, ist im Süden und Osten Münchens noch nichts zu merken. Für die beiden deftigen Wahlniederlagen taugt auch nicht als Erklärung, dass der Noch-Ministerpräsident erst an diesem Dienstag offiziell zurücktritt und der Bald-Ministerpräsident erst am Freitag vereidigt wird.

Dass in Baierbrunn ein Parteiloser und in Putzbrunn ein Sozialdemokrat im ersten Wahlgang durchmarschieren, zeigt vielmehr, wie wenig Kommunalpolitik mit Parteipolitik zu tun hat und wie sehr diese von Persönlichkeiten geprägt wird. Wolfgang Jirschik und Edwin Klostermeier repräsentieren zugleich einen Politikertypus, den sich viele Menschen in diesen unruhigen Zeiten sehnlichst wünschen: Beide stehen für einen verlässlichen und unaufgeregten Politikstil. Und beide gingen mit einem Amtsbonus in die Wahlen. Weil die CSU das weiß und beide Gemeinden für sie nicht essenziell sind, lassen die Parteioberen die Ergebnisse auch kalt. Kreisparteichef Florian Hahn und Co. wissen: Bei der Wahl im Herbst werden die Karten neu gemischt. Dass die CSU weiterhin nur in neun von 29 Rathäusern im Landkreis regiert, mithin die Basis wegbröselt, sollte ihr aber zu denken geben. Sonst wird sie irgendwann auch aus den übrigen gefegt.