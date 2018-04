12. April 2018, 22:07 Uhr Kommentar Schlechter Stil

Tobias Thalhammers Wechsel von der FDP zur CSU zeugt von Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Was er sich davon verspricht, bleibt ein Rätsel

Von Martin Mühlfenzl

Für die FDP im Landkreis ist Tobias Thalhammer ein herber Verlust. Nicht so sehr, weil den Liberalen ein wichtiger Eckpfeiler wegbricht, der für politische Inhalte steht. Thematische Substanz war nie so sehr Thalhammers Sache. Der Neubiberger aber war Gesicht und Lautsprecher einer personell ausgedünnten und ansonsten nichtssagenden Partei. Dabei war es Thalhammer stets egal, wie er in der Öffentlichkeit und beim Wähler rüberkam - Hauptsache der schlagersingende Politiker war auf Sendung. Diese Rampensau-Qualitäten werden der blassen FDP künftig abgehen.

Was von Thalhammer in Erinnerung bleiben wird, ist sein Abgang, den er nach etwa 20 Jahren bei den Liberalen hingelegt hat. Denn stilloser geht es nicht. Eine Stunde vor der Pressekonferenz als neues CSU-Mitglied informierte er seine ehemaligen FDP-Kollegen im Landkreis über den Farbwechsel von Gelb zu Schwarz per E-Mail. Nichts hatte in den vergangenen Wochen darauf hingedeutet, dass der Mann, der sich erst unlängst von den FDP-Mitgliedern zum Direktkandidaten für die Landtagswahl im Stimmkreis München-Land Süd hat aufstellen lassen, die eigene Partei derart im Regen stehen lassen könnte.

Die Liberalen im Landkreis haben sich auf Thalhammer verlassen. Sie haben ihm ihr Vertrauen geschenkt, das notwendig ist, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Sie hatten ihn auch nach dem 3,3-Prozent-Debakel bei der Landtagswahl 2013, die Thalhammer als Geschäftsführer der Fraktion mitzuverantworten hatte, nicht fallen gelassen. Doch der Egoist Thalhammer verfolgt offenbar ganz andere, eigene Interessen.

Welche das innerhalb der CSU im Landkreis sein könnten, bleibt vorerst schleierhaft angesichts der teils scharfen Auseinandersetzungen und verbalen Scharmützel, die sich Thalhammer und die Christsozialen im Kreistag immer wieder geliefert haben. Auf Landesebene ist der Zug für einen kurzfristigen Aufstieg, sprich den Einzug in den Landtag, längst abgefahren. Am Ende bleiben also zwei Verlierer: die FDP im Landkreis und Thalhammer selbst. Und eine etwas ratlose CSU, die sich fragt, was sie mit dem Neuen eigentlich anstellen soll.