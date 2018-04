3. April 2018, 21:50 Uhr Kommentar Reichtum heißt Verantwortung

Was leicht in Vergessenheit gerät: Von dem scheinbar unablässigen Boom im Landkreis München profitiert nicht jeder. Das Solidarprinzip verlangt deshalb zurecht von den wohlhabendsten Kommunen mehr

Von Martin Mühlfenzl

Der Landkreis München ist keine Insel der Glückseligen. Zumindest nicht für alle. Die Heterogenität dieses bevölkerungsreichsten Landkreises spiegelt sich in den unterschiedlichen Lebensverhältnissen von Unterschleißheim über Neubiberg bis Grünwald wider. Sie findet sich in so unermesslichem Reichtum wie im Isartalidyll, in maroden Schwimmbädern oder Turnhallen wie in Hohenbrunn und Ottobrunn, in den glänzenden Fassaden der Dax-Konzerne in Unterföhring und an den zahlreichen Tafeln, die notleidende Menschen versorgen. Der reichste Landkreis der Republik ist auch ein armer.

In vielen Einzelschicksalen wird deutlich, dass der unablässige Boom nicht jeden mitzunehmen vermag. Die ungleiche Verteilung von Einkommen und Besitz macht auch vor einem Wirtschaftswunderland, in dem nahezu Vollbeschäftigung herrscht, nicht Halt. Das gilt übrigens auch für die 29 Städte und Gemeinden. Das so wohlhabende Grünwald oder Unterföhring mit einer halben Milliarde Euro auf der hohen Kante sind die strahlenden Ausreißer; es gibt tatsächlich Kommunen, die jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen. Umso mehr Bedeutung kommt dem Solidarprinzip zwischen Landkreis, Städten und Gemeinden zu, das - ähnlich dem Solidaritätszuschlag bundesweit - annähernd gleiche Verhältnisse in allen Regionen des Landkreises garantieren soll. Und zwar in der Grundversorgung: bei den Straßen, in der Bildung, beim Bau von Schulen, im Sozialsystem, bei der Unterbringung von Schutzsuchenden oder der Errichtung von günstigem Wohnraum.

Wer wie Grünwald von sagenhaften Steuereinnahmen profitiert, soll und darf diese Finanzmittel auch zum Wohle seiner Bürger am Ort einsetzen. Für ein Gymnasium etwa, das in seiner Ausstattung anderen Schulen voraus ist. In öffentliche Anlagen, die etwas mehr Komfort bieten als anderswo. Oder wie in Unterföhring in kostenfreie Kinderbetreuung. Viel Geld bedeutet auch viel Verantwortung: Und die wird über die Kreisumlage geregelt, die den Reichen zum Wohle aller deutlich mehr abverlangt.