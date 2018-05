3. Mai 2018, 21:53 Uhr Kommentar Der Norden bekommt alles ab

Die Hubschrauber der Landespolizei gehören dort hin, wo sie am häufigsten zum Einsatz kommen: im südlichen Landkreis

Von Gudrun Passarge

Es gab gute Gründe, die Nord-Allianz 1982 ins Leben zu rufen. Acht Gemeinden vor den Toren Münchens wehrten sich gemeinsam dagegen, dass noch mehr Negativeinrichtungen wie etwa ein Truppenübungsplatz oder eine Mülldeponie dort angesiedelt werden sollten. Wenn sich auch seitdem vieles geändert hat, so ist bei vielen Menschen das Bewusstsein geblieben, alles was schlecht ist, komme in den Norden Münchens.

Das einstmals beschauliche Oberschleißheim ist bereits jetzt besonders belastet. Der Bahnverkehr hat stark zugenommen, der Autoverkehr rundherum sowieso. Die Hubschrauberstaffel der Bundespolizei ist schon seit vielen Jahren dort stationiert, nun soll noch die der Landespolizei hinzukommen. Für die Anwohner bedeutet das mehr als doppelt so viele Flüge im Jahr. Als ärgerlich empfinden sie vor allem, dass es keine Gesamtlärmbetrachtung gibt, als würde jeweils nur der Zug oder der Hubschrauber stören.

Aber es gibt noch andere Gründe, die Standortentscheidung für Oberschleißheim anzuzweifeln. Die meisten Einsätze führen die Hubschrauber der Landespolizei in den Münchner Raum und nach Südbayern. Von daher hätte ein Standort im Süden den großen Vorteil, viel Zeit zu sparen, und schnell zu den Einsätzen im Gebirge zu kommen. Den Bürgern wird jedoch versichert, Oberschleißheim sei der beste Standort, weil es dort Synergien mit der Bundespolizei gebe. Nach dem Motto: Da wo schon Lärm ist, kommt es auf mehr auch nicht mehr an. Da wirkt es fast hilflos, auf Alternativen hinzuweisen, wie etwa die Flugplätze in Penzing oder auch in Oberpfaffenhofen. Dass letzterer abgelehnt wurde, weil dort Widerstand der Bevölkerung zu erwarten sei, empfinden die Oberschleißheimer als Hohn. Kein Wunder, wenn der Eindruck verstärkt wird, dass alles Schlechte in den Norden kommt.