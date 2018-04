20. April 2018, 22:13 Uhr Kirchheim Wiener Melodien

Keine Stadt auf der Welt atmet mehr Musik als Wien. Sie ist Heimstatt von Klassik, Walzer, Oper und Operette, von Wienerlied, Schrammelmusik. Die Spielmusik Lederwascher widmet sich mit der Sopranistin Elisabeth Artmeier und Bariton Richard Wiedl bei ihrem Frühjahrskonzert in Kirchheim am Samstag, 21. April, bekannten Melodien aus der Donaumetropole. Unter dem Motto "Servus Wien!" wird das Publkikum in die alte Residenzstadt der Habsburger entführt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Gymnasium. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.