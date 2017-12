28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Kirchheim Vorarbeiten für neues Haus für Kinder









Noch kurz vor Weihnachten kamen die Bagger: In Kirchheim haben Arbeiten am Haus für Kinder begonnen. Auf der Wiese zwischen Ludwig- und Hauptstraße errichtet die "Familiengemeinde Kirchheim", wie sich die Gemeinde selbst bezeichnet, ein Gebäude, in dem Krippen-, Kita- und Hortplätze angeboten werden; dazu Wohnungen, die die Kommune an Ortsansässige günstig vermietet. Zunächst sind Archäologen an der Baustelle zugange. Nach deren Grabungen soll der eigentliche Bau im März 2018 beginnen. In zwei Jahren sollen Buben und Mädchen im Alter von bis zu zehn Jahren das dann fertige Gebäude neben dem Jugendzentrum nutzen. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) sagt, mit den Wohnungen, die günstig zur Miete angeboten würden, werde die Gemeinde auch für Kitapersonal attraktiver. Schließlich seien Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen im Großraum München schwer zu finden. Erstellt wird das Gebäude in Holzständerbauweise nach der Konzeption des Münchner Büros Spreen Architekten, das als Sieger aus dem Wettbewerb für diese Planungsaufgabe hervorgegangen ist. Die Architektur soll für das Ineinander-Wachsen von Grünflächen, also von Innen und Außen, stehen. Die Kosten belaufen sich auf circa 7,4 Millionen Euro. Seit 2014 hat Kirchheim laut Mitteilung 100 Betreuungsplätze geschaffen.