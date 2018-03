13. März 2018, 21:59 Uhr Kirchheim Mitwirkung an der Ortsmitte

Im Herbst haben sich die Kirchheimer für den Bau einer neuen Ortsmitte entschieden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit läuft aber weiter. Bei einem Informationsabend am Donnerstag, 15. März, in der Silva-Grundschule erfahren Interessierte, wie sie sich einbringen können. Beginn ist um 19 Uhr. Schon jetzt hat das Planungsbüro BGSM, das vom Gemeinderat mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragt wurde, Anregungen in einen Vorentwurf eingearbeitet. Der Gemeinderat hat diesen Vorentwurf gebilligt, er liegt von 15. März bis 9. Mai 2018 im Bauamt öffentlich aus. Danach wird der Planentwurf überarbeitet. Baurecht liegt nach Einschätzung der Verwaltung im Herbst 2019 vor. Dann können Bauanträge gestellt werden.