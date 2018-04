13. April 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Klawotte muss zusperren

Kundenmangel im Sozialkaufhaus

Das Gebrauchtwarenhaus Klawotte im Kirchheimer Gewerbegebiet schließt Ende April. Der von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebene Laden eröffnete ihn erst im September 2016. Dass er nun schon wieder zumacht, liegt daran, dass das Geschäft schlechter lief als erwartet. In einer Pressemitteilung des Awo-Kreisverbandes heißt es: Der Erfolg sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die monatlichen Fixkosten des sozialen Projekts seien bei weitem nicht gedeckt worden. Deshalb habe man sich zum Handeln gezwungen gesehen.

Verantwortlich macht die Awo für das Minus die schlechte Lage des Geschäfts am Rand des Gewerbegebiets. Dass es in Kirchheim bereits einen Secondhand-Laden gibt - nämlich das Kleidercafé im Ortsteil Heimstetten - sei nicht ausschlaggebendend gewesen. "Wir haben das es nie als Konkurrenz gesehen, weil wir ja nicht nur Kleidung, sondern auch Haushaltswaren angeboten haben", sagt Sonja , die bei der Awo für die Klawotten-Sozialkaufhäuser im Landkreis verantwortlich ist.

Zum letzten Mal öffnen wird der Laden an der Benzstraße 1 b am Freitag, 27. April. Bis dahin können Kunden noch einkaufen und Kleidung abgeben. Was nicht verkauft wird, verteilt die Arbeiterwohlfahrt nach der Schließung an andere Klawotten. In die Räume zieht die VHS im Osten des Landkreises, zu der neben Kirchheim auch Feldkirchen und Aschheim gehören. Im nächsten Semester sollen dort die ersten Kurse stattfinden. Die Awo schloss dafür einen Untermietvertrag mit der Gemeinde Kirchheim. Die unbegleiteten Flüchtlinge, die seit 2016 in dem Gebäude wohnen, sind laut Awo von der Nutzungsänderung nicht betroffen.

In der Kirchheimer Klawotte arbeitet ein fester Mitarbeiter, der weiterhin für den Awo-Kreisverband tätig sein wird. Die Ehrenamtlichen wollen sich, zumindest teilweise, in anderen Klawotten engagieren - insgesamt gibt es dann noch sechs im Landkreis, etwa in Ottobrunn, Unterhaching und Unterschleißheim. Gedanken um ihr Fortbestehen müsse man sich nicht machen. "Die laufen alle laufen alle super", sagt Rauschenberger.