12. April 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Freiwillige gesucht

Papier, Verpackungen, leere Flaschen - am Samstag, 5. Mai, wird in Kirchheim alles aufgeräumt, was an Müll in den Straßen und auf den Wiesen herumliegt. Für ihre Ramadama-Aktion sucht die Gemeinde Freiwillige, die Lust haben anzupacken. Treffpunkt für die Aufräumaktion ist um 9.30 Uhr am Bauhof an der Florianstraße 2. Nach getaner Arbeit gibt es für alle Helfer eine Brotzeit. Anmelden können sich Interessierte bis 16. April im Umweltamt unter der Telefonnummer 089/909 09 34 08.