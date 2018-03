27. März 2018, 22:00 Uhr Kirchheim Auktion für Fundsachen

Es ist immer wieder erstaunlich, was die Leute alles vergessen, und vor allem, was sie nicht suchen. Denn anders ist es wohl nicht zu erklären, warum so viele Dinge im Fundamt landen. Gut für diejenigen, die beispielsweise auf der Suche nach einem günstigen Fahrrad sind. Fahrräder, die keiner mehr abgeholt hat, und Taschen, die vergessen wurden, werden am Samstag, 14. April, in Kirchheim öffentlich versteigert. Die Fundsachen-Auktion beginnt um 10 Uhr und findet am Kirchheimer Bauhof an der Florianstraße 2 statt.