18. April 2018, 21:49 Uhr Kindergärten Krankheitsfälle bleiben rätselhaft

Untersuchung der Proben aus Kitas in Unterhaching verzögert sich

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Suche nach der Ursache für die plötzliche Erkrankung von 54 Buben und Mädchen sowie zwei Erzieherinnen in zwei Unterhachinger Kindergärten am Montag vergangener Woche gestaltet sich langwieriger als zunächst angenommen. Das Gesundheitsamt hatte sowohl Lebensmittel- als auch Stuhlproben genommen, nachdem die Kinder und das Personal in den Kitas "Sternschnuppe" und "Villa Farbenfroh" an starker Übelkeit, Erbrechen und Durchfall gelitten hatten. Drei Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bis zu einer Woche sollte die Untersuchung laut der beim Landratsamt angesiedelten Behörde dauern.

Nun liegen zwar bereits einige Ergebnisse der Proben vor, laut Landratsamt allerdings noch nicht alle. "Gefunden wurde aber noch nichts, was mit der Symptomatik in Zusammenhang gebracht werden kann", sagte Landratsamtssprecherin Christina Walzner. "Wir müssen die letzten Ergebnisse noch abwarten und dann sehen, wie wir darauf reagieren", so Walzner weiter. Das Verfahren ziehe sich deshalb nun schon über eine Woche hin, weil das Labor bei der hier vorzunehmenden Untersuchung Bakterien anzüchten müsse. Dies benötige seine Zeit.

Auch im Unterhachinger Rathaus wartet man händeringend auf Ergebnisse. "Wir telefonieren täglich mit dem Gesundheitsamt", sagte Rathaussprecher Simon Hötzl. Da man aber noch keine Erkenntnisse habe, würden nun weiter Untersuchungen durchgeführt. "Das kann noch einmal eine Woche dauern", hat er sich sagen lassen. Die Gemeinde hatte nach den Vorfällen die Belieferung der Gemeindekindergärten durch den bisherigen Caterer ausgesetzt, aber betont, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme bis zur Klärung der Ursache sei.