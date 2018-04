10. April 2018, 22:08 Uhr Karten-Verlosung Schwungvoll, bissig, elegant

"My Fair Lady" im Gasteig

Der Weg vom "hoaßn Tää" zum "heißen Tee" ist nicht eben kurz, jedoch äußerst kurzweilig dank der unorthodoxen und zwerchfellerschütternden Methoden des Dialekt-Spezialisten Henry Higgins. "My Fair Lady" ist ein Synonym für das klassische Musical und wird im deutschsprachigen Raum besonders gern gespielt. Der zerstreute Professor Higgins muss dem ungebildeten Blumenmädchen Eliza Doolittle Sprache und Manieren der höheren Gesellschaft einpauken, um eine Wette zu gewinnen. Das Freie Landestheater Bayern spielt die Münchner Fassung in bayerischer Mundart mit Solisten und Chor am Sonntag, 18. November, 18 Uhr, im Carl-Orff-Saal im Gasteig. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 11. April, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Professor, der Eliza Manieren beibringt? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, Informationen stehen im Internet unter www.fltb.de.