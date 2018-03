13. März 2018, 21:59 Uhr Karten-Verlosung Afrikas Lebensfreude

Als der Aktionskünstler André Heller 2005 seine Idee einer afrikanischen Zirkusshow mit "Afrika! Afrika!" in die Tat umsetzte, prägte er den Begriff vom "Kontinent des Staunens". Sein Rekorde brechendes Spektakel der Farben, Rhythmen, Musik und Artistik eroberte Europa. Nun kommt die Show vom 27. März bis 2. April nach München ins Prinzregententheater, präsentiert das Beste aus den vergangenen Jahren und kombiniert dies mit Neuem. Das Ensemble aus mehr als 50 Tänzern, Musikern, Akrobaten und Artisten lässt fantasievoll und intensiv die Kreativität und Lebensfreude Afrikas auferstehen. In dem magischen Zirkus-Ereignis wird ausgelassen getanzt, jongliert, durch die Lüfte gesprungen und das Leben gefeiert. Choreograf Georges Momboye ist einer der derzeit renommiertesten Vertreter des afrikanischen Tanzes. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 14. März, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Choreograf? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden dann die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es unter Telefon 93 60 93 und unter www.muenchenevent.de