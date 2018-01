8. Januar 2018, 21:47 Uhr Jahresausstellung Kreative Vielfalt









Die Malgruppen der VHS Sauerlach zeigen ihre Arbeiten

Sauerlach - Die Malerei ist bei der VHS Sauerlach eine feste Größe - für Kinder wie für Erwachsene. Allein für die Großen werden drei Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten. Mal steht die Aquarellmalerei im Vordergrund, mal das Malen mit Acryl, mal das kleine Format, mal das großformatige. Zum Teil sind die ambitionierten Hobby-Künstler schon seit Jahren dabei und entwickeln ihre Fertigkeiten stetig weiter. Das solle interessierte Neulinge jedoch nicht abschrecken, findet Ursula Schall, die bei der VHS die Kinderkurse leitet. Was sie dabei beeindruckt, ist die Tatsache, dass die jungen Maler noch eine viel freiere Kreativität zeigen als die älteren. Meist kämen die Kinder schon mit ganz eigenen Vorstellungen, was sie mit Gouache und Tempera-Farben aufs Papier bringen wollen. In der Jahresausstellung all dieser Malgruppen können die vielfältigen Arbeiten der Sauerlacher Künstler noch bis zum 19. Januar, jeweils Montag bis Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr sowie zu den Kurszeiten, im Treppenhaus und Vortragsraum der VHS, Bahnhofstraße 5, besichtigt werden.