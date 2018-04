13. April 2018, 22:07 Uhr Ismaning/Unterföhring Verbindung gekappt

Die Arbeiten an der Autobahnbrücke der A 99 erfordern eine weitere Nachtsperre der Staatsstraße 2053 zwischen Ismaning und Unterföhring. In der kommenden Woche ist die Straße jeweils in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr voll gesperrt, wie das Landratsamt München mitteilt. In den Nächten von Montag, 16. April, bis Freitag, 20. April, ist auch der Geh- und Radweg zwischen Ismaning und Unterföhring nicht befahrbar, die Linienbusse allerdings fahren, Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr können die Baustelle auf der Rettungsspur passieren. Vom 18. auf den 19. Mai muss die Staatsstraße dann noch einmal zwischen 18 und 20 Uhr gesperrt werden. Die Zufahrt zum Agrob-Medienpark ist nur von Ismaning her möglich.