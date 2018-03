26. März 2018, 23:15 Uhr Ismaning Zwei Brände auf einem Grundstück

Gleich zwei Mal hat es am vergangenen Donnerstag und Freitag auf einem Grundstück in der Ismaninger Dorfstraße gebrannt. Am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr entdeckte ein Anwohner auf dem landwirtschaftlichen Anwesen einen Brand auf einer Seite der dortigen Lager- und Maschinenhalle. Er informierte umgehend die Feuerwehr. Offensichtlich hatte sich eine abgestellte Kiste mit Kartonagen und Papier entzündet, die zur späteren Verbrennung vorgesehen war. Der 79-Jährige, der das Feuer entdeckt hatte, transportierte die Kiste mit einem Stapler aus der Halle, dabei zog er sich leichte Brandverletzungen zu. Eine Holzwand und der Dachstuhl der Halle wurden teilweise beschädigt. Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 6.40 Uhr auf demselben Anwesen ein weiterer Brandunfall: Aus bisher noch ungeklärten Gründen brach in einem Badezimmer im Obergeschoss des Hauses Feuer aus. Der Raum wurde durch Flammen und Ruß schwer beschädigt. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im hohen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde beim zweiten Brand niemand. Die Ermittler des Kommissariats 13 haben die Arbeit aufgenommen.