15. Juli 2018, 22:08 Uhr Ismaning Tanzend durch den Sommer

IsmaningWenn Stefanie Erb Bewegungen anleitet, dann tut sie das auf eine Weise, die nicht nur den Körper, sondern die ganze Person anspricht. Als würde sie jeden einzelnen Menschen durch den Tanz in sein eigenes Gleichgewicht bringen wollen. Nun bietet die Tänzerin im Auftrag der VHS Nord von 30. Juli bis 3. August jeweils von 17 bis 20 Uhr im Tanzsaal V 2.04 des Kultur- und Bildungszentrums Ismaning, Mühlenstraße 15, ein Sommertanzcamp an. Erb absolvierte ihre Ausbildung zur zeitgenössischen Bühnentänzerin an der Iwansonschule, arbeitet für Theater-, Varieté- und TV-Produktionen, als Choreografin und als Dozentin. In den fünf Workshoptagen erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam eine Performance aus verschiedenen Elementen zeitgenössischer Tanzstile. Außerdem steht in dieser Woche unter dem Titel "Freie Tanzwerkstatt" ein Kurs mit Tanja Eichhorn auf dem Programm, in dem Kinder ab acht Jahren das Erzählen ohne Worte erfahren können. Näheres dazu und zu weiteren Kursen vom literarischen Schreiben bis zur Fotografie sind unter www.vhs-nord.de zu finden. Anmeldungen werden über die Website oder telefonisch unter 089/55 05 17-0 entgegengenommen.