19. März 2018, 21:58 Uhr Ismaning Realschule stellt sich vor

Eltern, die ihre Kinder nach der Grundschule an die Johann-Andreas-Schmeller-Realschule in Ismaning schicken wollen, können sich bei einem Informationsabend am Donnerstag, 22. März, von 19 Uhr an in der Aula ein Bild der Schule machen. Schulleitung und Lehrkräfte werden den Übertritt erläutern und die Anforderungen und Möglichkeiten für die Schüler besprechen. Derzeit besuchen etwa 650 Schüler die Schule. Angeboten werden eine offene und gebundene Ganztagsschule sowie Instrumentalunterricht in Zusammenarbeit mit der Musikschule.