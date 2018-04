16. April 2018, 23:26 Uhr Ismaning Musikschule stellt sich vor

Wer sich ein Bild von den Lehrkräften machen will, sich selbst einmal auf die Tanzfläche wagen oder an verschiedenen Instrumenten versuchen will, hat beim Tag der offenen Tür der Musikschule Ismaning die Gelegenheit. Interessierte aller Altersklassen können am Samstag, 21. April, von 14 bis 18 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 19, Schnupperworkshops besuchen, die Räumlichkeiten besichtigen und Darbietungen lauschen. Auch Angebote speziell für die ältere Generation werden vorgestellt. Der Eintritt ist frei.