17. April 2018, 21:54 Uhr Ismaning Musiklehrer im Konzert

Einen verspielten Tastendialog nehmen die Pianistinnen Carlota Amado und Tonja Čuić am Donnerstag, 19. April, in der Musikschule Ismaning auf. Amado, die selbst an der Musikschule unterrichtet, und ihre Duopartnerin präsentieren Klavierstücke zu vier Händen, unter anderem aus Schuberts Fantasien in f-moll und Brahms' Ungarischen Tänzen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Großen Saal der Seidl-Mühle. Der Eintritt ist frei.