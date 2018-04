13. April 2018, 22:07 Uhr Ismaning Kubanische Klänge

Der Frühling im Landkreis gewährt bereits zarte Sonnenstrahlen und lässt hoffen auf mehr Wärme. Bis in die Karibik verspricht die muskalische Besetzung am Montag, 16. April, ihr Publikum in Ismaning mitzunehmen. Beim diesmal ganz unter kubanischer Flagge stehenden Jazz-Montag bringen die Sängerin Isabel Casas und ihre Band Nueva Vista mit Trompete, Klavier, Kontrabass, Congas, Bongos und Schlagzeug Salsa-Rhythmen und Boleros auf das Parkett. Das Konzert in Jans Bistro, Kirchplatz 4, beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet neun, ermäßigt fünf Euro, Kartenreservierungen sind möglich, und zwar unter der Telefonnummer 089/96 54 25.