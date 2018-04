4. April 2018, 21:48 Uhr Ismaning Kreativ werden im Museum

Das Kallmann-Museum soll nach dem Wunsch seines Leiters mehr sein als ein Ort, um Kunst zu betrachten - auch ein Raum, um sich auszutauschen und die eigene Kreativität zu erleben. Am Donnerstag, 12. April, bietet das Museum daher einen Kreativworkshop für Erwachsene an. Nach einer Führung durch die aktuelle Ausstellung "What is Love? Nähe, Begehren und Beziehungen", in der noch bis 13. Mai Werke von Sonja Alhäuser, Eric Fischl, Julie Nymann und anderen zu sehen sind, können Interessierte die gewonnenen Eindrücke unter fachkundiger Leitung in künstlerische Aktion überführen. Der Workshop dauert von 19.15 bis 21.15 Uhr, die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 089/961 29 48 oder per E-Mail an

info@kallmann-museum.de.