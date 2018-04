20. April 2018, 22:13 Uhr Ismaning Klassik on the Dancefloor

Ein Kammermusikensemble, das sich als klassische Band bezeichnet - das verrät viel über die künstlerische Intention von Spark. Das Quintett, das aus den Flötisten Andrea Ritter und Daniel Koschitzki besteht sowie Stefan Balazsovics (Violine) Victor Plumettaz (Cello) und Arseni Sadykov (Klavier) präsentiert Mozart, Bach und Co. mit jugendlicher Verve. Im Kern klassisch, aber in der Interpretation offen und eigenwillig, wandeln die fünf Musiker, die am Freitag, 27. April, in der Reihe "Ismaninger Schlosskonzerte" auftreten, zwischen Klassik, Minimal Music, Electro und Avantgarde. Das 2011 mit dem Echo-Klassik prämierte Quintett präsentiert dort das Programm "On the Dancefloor", Beginn 20 Uhr. Karten gibt es in der Musikschule, (089/37 06 35 62 00).