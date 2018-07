16. Juli 2018, 21:48 Uhr Ismaning Identität und Kreativität

Wer ist der Mensch und was macht uns aus? Mit diesen existenziellen Fragen setzen sich in der aktuellen Ausstellung im Kallmann-Museum zeitgenössische Künstler auseinander. Kurator Andreas Knoll führt am Mittwoch, 18. Juli, von 18 Uhr an durch "Ein gemachter Mensch". Am Donnerstag, 19. Juli, können Erwachsene sich selbst inspirieren lassen und im Anschluss an eine Führung unter der Leitung von Christopher Oberhuerner kreativ werden. Der Workshop beginnt um 19.15 Uhr und kostet zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 089/961 29 48 oder 089/96 99 82 73.