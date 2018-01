3. Januar 2018, 21:50 Uhr Ismaning Gemeinde holt Christbäume ab









Wohin mit dem Christbaum, wenn er nach den Feiertagen seine Pflicht getan hat? Die Gemeinde Ismaning bietet an, Bäume umweltfreundlich zu entsorgen. Dazu können Einwohner in den beiden Ortsteilen Ismaning und Fischerhäuser ihre Christbäume am kommenden Montag, 8. Januar, bis 7 Uhr morgens gut sichtbar auf dem Gehweg bereitstellen. Lametta und sonstiger Baumschmuck sollte vorher allerdings entfernt werden. Die Christbäume werden von der Gemeinde eingesammelt, anschließend gehäckselt und in der Hackschnitzelanlage des gemeindlichen Bauhofs verbrannt.