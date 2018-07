16. Juli 2018, 21:48 Uhr Ismaning Ganssmüller-Maluche kritisiert Tarifreform

Die stellvertretende Landrätin und SPD-Landtagskandidatin im Stimmkreis München-Land-Nord, Annette Ganssmüller-Maluche, übt scharfe Kritik an der avisierten Tarifreform für den MVV. Sie spricht von einem verkehrspolitischen Irrwitz, Gemeinden und Städte wie Ober- und Unterschleißheim, Garching, Ismaning, Grasbrunn und Kirchheim nicht in die neue M-Zone aufzunehmen. "Ich bedauere sehr, dass der Landrat die Interessen des Nordens in der Gesellschafterversammlung so schlecht vertreten hat", schreibt Ganssmüller-Maluche. Wieder gebe es innerhalb des Landkreises Tarifsprünge und Ungleichheit. Gerade die hoch belasteten Kommunen im Norden und Osten zwischen Flughafen und Messe würden benachteiligt, argumentiert sie und kündigt an, diesem "MVV-Reförmchen" nicht zuzustimmen. In einer ersten Reaktion hatte Ganssmüller-Maluche die Reform noch als einen ersten, kleinen richtigen Schritt auf dem Weg zu einem besseren öffentlichen Personennahverkehr bezeichnet.