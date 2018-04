22. April 2018, 21:59 Uhr Ismaning Faust im Fokus

"Faust ist einer von uns", behauptet der Referent und Sachbuchautor Dieter Strauss. Heuer, passend zum Faust-Festival der Stadt München, geht Strauss in drei Vorträgen an der VHS Nord dieser These auf den Grund und widmet sich dem Teufelspakt in verschiedenen literarischen Beispielen. Am Donnerstag, 26. April, rückt er Thomas Mann und dessen "Doktor Faustus" in den Fokus der Betrachtung. Strauss arbeitete 33 Jahre auf vier Kontinenten für das Goethe-Institut und gilt als Experte für die Familie Mann. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse. Der dritte und letzte Teil der Vortragsreihe folgt am 6. Juni.