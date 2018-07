4. Juli 2018, 22:07 Uhr Ismaning Europäische Lieder

Einen europäischen Liederabend veranstaltet das deutsch-französische Duo Jeanne und Maximilian Vogt am Samstag, 7. Juli, im Kreativraum "An der Schwelle", Korbinianstraße 12. Pianistin Jeanne Vogt und Tenor Maximilian Vogt präsentieren dabei Werke von Lili Boulanger, Robert Schumann, Franz Schubert und Francesco Paolo Tosti. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Platzreservierungen per E-Mail an present.arts@gmx.de.