6. April 2018, 14:23 Uhr Infrastrukturausbau Anschlüsse für den Business Campus

Das Gewerbegebiet bekommt Fernwärmeleitungen und auch die Kreuzung an der Landshuter Straße wird umgebaut, was Verkehrsteilnehmer behindern wird.

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Nachdem die Umbauarbeiten für den neuen Unterschleißheimer "Business Campus" bislang ausschließlich auf dem Gelände selbst stattgefunden haben, wird jetzt die Anbindung des Gewerbegeländes an die Infrastruktur des Ortes hergestellt. Die Landshuter Straße wird zur Erschließung des Campus in weitem Umgriff umgestaltet, außerdem wird das Gelände an die Fernwärmeversorgung der Geothermie Unterschleißheim (GTU) angeschlossen.

Nach Vorarbeiten an der Landshuter Straße haben die Bauarbeiten nun unmittelbar vor Ostern begonnen. Beeinträchtigungen während der Bauphase wird es laut Angaben aus der Stadtverwaltung geben, wobei der Straßenverkehr aufrecht erhalten werden kann. Lediglich der Fußgänger- und Radfahrverkehr wird umgeleitet.

Die GTU hat mit dem "Business Campus" einen neuen Großabnehmer gewonnen. Vereinbart ist eine Wärmeversorgungsleistung von bis zu vier Megawatt, die der "Business Campus" sukzessive für die vorgesehenen Büro-Neubauten mit einer Gesamtfläche im Endausbau von 145 000 Quadratmetern abrufen kann. Der Geothermie-Anschluss sei "ökologisch weitsichtig", freute sich der GTU-Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Christoph Böck (SPD), bei der Unterzeichnung des Wärmelieferungsvertrages mir dem Geschäftsführer des "Business Campus", Stephan Hof, und GTU-Vorstand Thomas Stockerl.

38 Megawatt aus Geothermie

Zum Jahresende 2017 hatte die geothermische Versorgungsleistung der GTU im Stadtgebiet Unterschleißheim circa 38 Megawatt betragen. Bis Ende Juli werden nun neue Fernwärmeleitungen im Kreuzungsbereich Landshuter Straße/Keltenschanze/Alfred-Nobel-Straße bis zur Kreuzung Münchner Ring verlegt.

"Diese Arbeiten sind zeitlich auf die Straßenbauarbeiten abgestimmt, um die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs so gering wie möglich zu halten", versichert das Rathaus. Für die neue Zufahrt zum "Business Campus" über die Kreuzung Münchner Ring/Landshuter Straße starteten die Arbeiten Anfang April. Bis Ende Juni 2019 entsteht auf der Landshuter Straße von Nordosten her eine zusätzliche Spur und gleichzeitig in Gegenrichtung aus Oberschleißheim eine Linksabbiegespur in den "Business Campus".

Während der Arbeiten erwartet die Stadtverwaltung "starke Verkehrsbehinderungen sowie verengte Fahrbahnverhältnisse". Während der gesamten Baumaßnahme wird aus Sicherheitsgründen der Fußgänger- und Radfahrverkehr über Münchner Ring, Hauptstraße und Keltenschanze umgeleitet, da die Gehwege baustellenbedingt teilweise als provisorische Fahrspuren genutzt werden. Die Landshuter Straße kann bis auf die Aufbringung der Deckschicht in beide Fahrtrichtungen benutzt werden. Allerdings werden im Baustellenbereich nur zwei Spuren zur Verfügung stehen. Der Busverkehr soll während der Bauzeit nicht beeinträchtigt sein.

Wenn teilweise eine Fahrtrichtung gesperrt werden muss, soll dies ausschließlich nachts, zwischen 20 und 5 Uhr geschehen, um den Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen. Der einspurige Verkehr wird dann über eine Ampelschaltung geregelt. Die Keltenschanze ist derzeit für etwa drei Wochen nur noch einspurig befahrbar.

Der Umbau soll nicht nur den "Business Campus" erschließen, sondern wird nach Auffassung der Stadt auch die Kreuzungsbereiche der Landshuter Straße mit dem Münchner Ring einerseits und der Keltenschanze andererseits "für den gesamten Verkehr optimieren". In Höhe Keltenschanze wird die Entwässerung erneuert und die Ampelanlage modernisiert sowie die Bushaltestelle neu errichtet. Abschließend wird eine Straßendeckschicht mit einem großporigen Spezialasphalt aufgebracht, um auf diese Weise den Lärmschutz zu verbessern.