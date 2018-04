6. April 2018, 22:01 Uhr Hohenbrunn Markt für Musikinstrumente

Verstärker, Posaune, Notenständer oder Geige - alles, was man zum Musizieren braucht, findet man am Sonntag, 15. April, beim Musikmarkt in der Halle K auf dem ehemaligen Muna-Gelände an der Siegertsbrunner Straße 103 in Hohenbrunn. Vor dem Kauf kann man Klang und Funktion testen - es muss keiner die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen. Der Markt hat von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Für Besucher ist der Eintritt frei.