3. Januar 2018, 21:50 Uhr Hohenbrunn Hohenbunner CSU lädt zum Neujahrsempfang









Feedback

Um sich auf 2018 einzustimmen, veranstaltet die Hohenbrunner CSU gemeinsam mit ihrer Gemeinderatsfraktion, der Frauen-Union und der Jungen Union am Sonntag, 7. Januar, einen Neujahrsempfang. Von 10 Uhr an gibt es die Möglichkeit, sich über das neue Jahr auszutauschen und mit Mandatsträgern Wünsche und Anliegen zu besprechen. Der Empfang findet im Festsaal beim Alten Wirt an der Taufkirchner Straße 4 statt.