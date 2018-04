22. April 2018, 21:59 Uhr Hohenbrunn Für die Feuerwehr begeistern

Polizist oder Feuerwehrmann - früher sind das die Traumberufe vieler Kindern gewesen. Heute kämpfen Feuerwehr-Vereine häufig damit, genug Nachwuchs zu finden. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn will junge Leute für sich begeistern und veranstaltet am Samstag, 28. April, einen Jugendaktionstag. Von 9 bis 14 Uhr können 14- bis 17-Jährige die Arbeit der Feuerwehr an der Siegertsbrunner Straße 3 kennenlernen. Dabei geht es nicht nur ums zuschauen, sie können viele Geräte auch selbst ausprobieren.