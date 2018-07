15. Juli 2018, 23:38 Uhr Hohenbrunn Bürgerdialog geht weiter

Wie soll sich die Gemeinde Hohenbrunn entwickeln? Zu dieser Frage hält die Kommune gerade einen Bürgerdialog ab. Bei der nächsten Veranstaltung am Dienstag, 17. Juli, stehen die Themen Wohnen, S-Bahnhof, öffentlicher Nahverkehr, Ökologie und Nachhaltigkeit im Zentrum der Diskussion. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einer kurzen Einführung in den Sachstand. Danach sollen die Anwesenden in vier Arbeitsgruppen ihre Ideen einbringen und anschließend im Plenum vorstellen. Der Themenabend findet in der Aula der Riemerlinger Grundschule an der Georginenstraße 4 statt. Weitere Informationen zu geplanten Veranstaltungen und die Möglichkeit sich einzubringen, gibt es im Internet unter www.buergerdialog-hohenbrunn.de.