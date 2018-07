17. Juli 2018, 22:15 Uhr Hohenbrunn Beatles im Bigbandsound

Werner Riedel, umtriebiger Organisator der Jazz-Konzerte im Alten Wirt ruft für diesen Freitag "einen Big Band-Alarm in Hohenbrunn" aus. Die Hard Day's Night Big Band kommt in die Gemeinde; ein Ensemble, das man durchaus als Münchner Institution bezeichnen kann. Die Band unter Leitung von Mathias Preisinger bringt seit mehr als 20 Jahren einen Mix aus Jazz, Funk und Latin auf die Bühne, flankiert von Bigbandbearbeitungen bekannter Beatles-Titel. Das Publikum in Hohenbrunn begeistert hat die Band bereits im vergangenen Jahr, jetzt spielt sie an diesem Freitag, 20. Juli, erneut im Alten Wirt. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung wird empfohlen unter Telefon 08102/ 8979740.