27. April 2018, 21:59 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Wieder Platz für jedes Kind

Die Betreuungssituation in den Kindergärten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn entspannt sich. Alle Kinder aus der Gemeinde, die heuer drei Jahre alt werden, erhalten im Herbst einen Kindergartenplatz. Das hat Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) am Donnerstagabend im Gemeinderat verkündet. Demnach ist es den Betreibern der gemeindlichen Kindertagesstätten gelungen, Personal zu finden. Die Gruppen, die aus Mangel an Erziehern und Kinderpflegern geschlossen worden sind, öffnen laut Mayer im September wieder. 148 Kindergartenplätze seien vergeben worden. Am 8. Mai hätten die Eltern die Zusagen im Briefkasten, verkündete sie. "Im Moment haben wird keine Kindergarten-Warteliste mehr", sagte Mayer. Das sah zu Beginn des Kindergartenjahres noch anders aus. Da mussten "fast 50 Kinder" warten, wobei die Bürgermeisterin schon damals darauf hinwies, dass die Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen seien. Denn mittlerweile meldet mancher sein Kind schon kurz nach der Geburt für einen Krippen- oder Kindergartenplatz an. Das jüngste Kind auf der aktuellen Liste ist laut Mayer am 28. März diesen Jahres geboren.

Die Vergabe wird künftig nach fünf Kriterien erfolgen. Vorrang haben Erzieher und Pflegepersonal, dann zählen die Herkunft aus der Gemeinde, die rechtzeitige Anmeldung und das Alter, wobei Alleinerziehende in der jeweiligen Altersgruppe Vorrang haben. Und es gibt wie bisher die Möglichkeit, als Härtefall gewertet zu werden. Berufstätigkeit ist kein Kriterium.