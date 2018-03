26. März 2018, 23:15 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn ÖDP will Glyphosat komplett verbieten

Die Kreis-ÖDP ruft alle Mandatsträger und Bürger im Landkreis München dazu auf, in ihren Kommunen ein sofortiges Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu beantragen. "Glyphosat ist nur ein Teil der Vergiftungskette und muss sofort beendet werden", lautete der einheitliche Tenor einer Informationsveranstaltung der ÖDP im Kurvenwirt in Siegertsbrunn. Die Biologin Martha Mertens vom Institut für Biodiversität kritisierte, dass die "Pestizidindustrie die Politik fest im Griff hat" und berichtete von der "erschreckenden Verbreitung" von Glyphosat. In Deutschland, sagte Mertens, seien 40 Prozent aller Ackerflächen mit Glyphosat belastet, das "Gift befindet sich nun in allen bayerischen Gewässern, in Nahrungsmitteln wie Brot und Honig, sogar im Bier". Und, so Mertens weiter: "Und im Blut aller Bayern." ÖPD-Landtagskandidat Willi Streit aus Straßlach-Dingharting sagte, die EU habe es trotz aller Bedenken wieder zugelassen. "Ein Problem ist, dass die Beratungsgremien mit Vertretern der Herstellerfirmen besetzt sind", sagt Streit.