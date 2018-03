22. März 2018, 22:00 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Musikalisches Bella Italia

Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn gibt am Wochenende, 24./25. März, Frühjahrskonzerte in der Mehrzweckhalle. Das Motto: Bella Italia. Auf dem Programm stehen unter anderem die Komponisten Rossini, Donizetti und Verdi, ferner Filmmusiken und Trompeten-Variationen über den "Karneval von Venedig". Beginn ist um 19 Uhr, beziehungsweise 17 Uhr. Karten sind erhältlich bei Schreibwaren Squarra, Schreibwaren Obermeier, über www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de sowie an der Abendkasse.